أشارت ​نقابة الاطباء​ الى انه "يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بلوائح تتضمن أسماء أطباء وأرقام هواتفهم من أجل الاستشارة الطبية عبر الهاتف". وفي تعميم لها، أوضحت النقابة أن "المعاينة عن بعد محصورة بين الطبيب والمرضى الذين يتابعهم، وليس أي مريض آخر ولا يمكن لأي طبيب أن يقوم بمعاينة مرضى لا علم له مسبقا بحالتهم الصحية"، محذرة من "انتحال صفة طبيب أو إرسال رسائل الى أطباء من شأنها إثارة البلبلة في الوسط الطبي ولدى المرضى في هذه الاوقات العصيبة التي يمر بها لبنان.". وطلبت النقابة من "​مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية​ التحري عن الفاعلين والمشاركين وستتقدم بشكوى لملاحقتهم امام ​النيابة العامة التمييزية​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعميم لنقابة الأطباء بشأن لوائح بأسماء وهواتف أطباء للمعاينة عبر الهاتف: سنلاحق الفاعلين قضائيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.