لجنة الاقتصاد النيابية عقدت جلسة رقمية: سنقدم اقتراحات لتفادي استفحال الأزمة الغذائية

صدر عن لجنة ​الاقتصاد​ والتجارة والتخطيط النيابية، بعد جلستها الرقمية الّتي عقدتها برئاسة النائب ​نعمة افرام​، وحضور أعضاء اللجنة النواب ​علي بزي​، ​شوقي الدكاش​، ألكس ماتوسيان، ​روجيه عازار​، ​علي درويش​، ​الياس حنكش​ و​إدي أبي اللمع​، ما يلي:

1- تشجيع الشركات الصناعية اللبنانية لإيجاد الحلول للمنتوجات الوطنية بالكميّات الكافية، خاصّة في ظلّ عوائق الاستيراد الراهنة.

2- مع إيمانها بالحفاظ على النموذج الاقتصادي الليبرالي، تَرفع صوتها وصرخة اللبنانيين مطالبةً الأجهزة المعنيّة التشدّد في مراقبة فلتان الأسعار والاحتكار وجشع بعض التجار، وتطبيق العقوبات وفقًا للقانون والأنظمة المرعية الإجراء.

3- لتفادي استفحال الأزمة الغذائية، ستقدّم اللجنة سلّة اقتراحات من خلال التخطيط السليم والرؤية المستقبليّة إلى الوزراء المعنيّين في الأيام المقبلة.

4- مراجعة مشروع القانون للمنتوجات الاستهلاكية الصادر عن وزير الاقتصاد.

5- رفع توصية عبر ​رئاسة مجلس النواب​ إلى ​الحكومة​ لاصدار المراسيم المتعلقة بالحكومة والمعاملات الإلكترونية.