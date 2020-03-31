صدر عن لجنة الاقتصاد والتجارة والتخطيط النيابية، بعد جلستها الرقمية الّتي عقدتها برئاسة النائب نعمة افرام، وحضور أعضاء اللجنة النواب علي بزي، شوقي الدكاش، ألكس ماتوسيان، روجيه عازار، علي درويش، الياس حنكش وإدي أبي اللمع، ما يلي:
1- تشجيع الشركات الصناعية اللبنانية لإيجاد الحلول للمنتوجات الوطنية بالكميّات الكافية، خاصّة في ظلّ عوائق الاستيراد الراهنة.
2- مع إيمانها بالحفاظ على النموذج الاقتصادي الليبرالي، تَرفع صوتها وصرخة اللبنانيين مطالبةً الأجهزة المعنيّة التشدّد في مراقبة فلتان الأسعار والاحتكار وجشع بعض التجار، وتطبيق العقوبات وفقًا للقانون والأنظمة المرعية الإجراء.
3- لتفادي استفحال الأزمة الغذائية، ستقدّم اللجنة سلّة اقتراحات من خلال التخطيط السليم والرؤية المستقبليّة إلى الوزراء المعنيّين في الأيام المقبلة.
4- مراجعة مشروع القانون للمنتوجات الاستهلاكية الصادر عن وزير الاقتصاد.
5- رفع توصية عبر رئاسة مجلس النواب إلى الحكومة لاصدار المراسيم المتعلقة بالحكومة والمعاملات الإلكترونية.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الاقتصاد النيابية عقدت جلسة رقمية: سنقدم اقتراحات لتفادي استفحال الأزمة الغذائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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