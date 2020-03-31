NBN: الحكومة اقرت آلية اعادة المغتربين من الخارج وفق ما رفعتها اللجنة الوزارية مع بعض التعديلات

أفادت قناة الـ"nbn" بأن مجلس الوزراء أقر آلية اعادة المغتربين من الخارج وفق ما رفعتها اللجنة الوزارية مع بعض التعديلات.
وفي وقت سابق افادت معلومات لقناة الـ "LBCI" بأن "تنفيذ الالية سيبدأ بعد استيراد فحص الـ anti gene، حيث تُحضر الفرق الطبية وتُزود بالـanti-gene وتتوجه بالتوازي الى كل الدول حيث يوجد لبنانيون يريدون العودة الى لبنان".
ولفتت المعلومات الى أنه لن تقلع أي طائرة من لبنان قبل وصول الفحوص المطلوبة وتجهيز الفرق الطبية وبانتظار احصاءات وزارة الخارجية باعداد الراغبين بالعودة ومن اي دول.
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