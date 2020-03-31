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مجلس القضاء الأعلى طلب إلى القضاة العمل على البت سريعا بطلبات إخلاءات السبيل

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عُقد اجتماع ل​مجلس القضاء الأعلى​ عن بُعد، بواسطة الوسائل السمعيّة- البصريّة الإلكترونيّة، وقرّر، إستكمالًا للتدابير والإجراءات الّتي تمّ اتخاذها في ضوء الظروف الإستثنائيّة الّتي تمرّ بها البلاد، ووجوب تخفيف الإكتظاظ في السجون وأماكن التوقيف، مع تأمين المصلحة العامة وحسن سير العدالة في الوقت عينه،

الطلب إلى ​القضاة​، عبر الرؤساء الأول الإستئنافيّين في المحافظات، العمل على البت سريعًا بطلبات إخلاءات السبيل، مع مراعاة أحكام المادة /108/أ.م.ج.، على أن يقوم الرئيس الأول الإستئنافي، عند تعذّر حضور القاضي المعني، بتكليف من يلزم من قضاة المحافظة للبت بهذه الطلبات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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