مجلس القضاء الأعلى طلب إلى القضاة العمل على البت سريعا بطلبات إخلاءات السبيل

عُقد اجتماع ل​مجلس القضاء الأعلى​ عن بُعد، بواسطة الوسائل السمعيّة- البصريّة الإلكترونيّة، وقرّر، إستكمالًا للتدابير والإجراءات الّتي تمّ اتخاذها في ضوء الظروف الإستثنائيّة الّتي تمرّ بها البلاد، ووجوب تخفيف الإكتظاظ في السجون وأماكن التوقيف، مع تأمين المصلحة العامة وحسن سير العدالة في الوقت عينه،

الطلب إلى ​القضاة​، عبر الرؤساء الأول الإستئنافيّين في المحافظات، العمل على البت سريعًا بطلبات إخلاءات السبيل، مع مراعاة أحكام المادة /108/أ.م.ج.، على أن يقوم الرئيس الأول الإستئنافي، عند تعذّر حضور القاضي المعني، بتكليف من يلزم من قضاة المحافظة للبت بهذه الطلبات.