التيار الوطني: تمديد البرناج التعليمي عبر الانترنت 3 اسابع اضافية

اعلنت اللجنة المركزية للاعلام والمكتب التربوي في "​التيار الوطني الحر​" في بيان، انه "بعد تمديد ​مجلس الوزراء​ مدة التعبئة العامة للوقاية من فيروس "كورونا"، وبعد التجاوب والترحيب الكبيرين اللذين قوبل بهما البرنامج التعليمي عبر الإنترنت الذي نظمه المكتب التربوي في التيار مدى الأسبوعين الماضيين، يسر المكتب أن يعلن لطلاب لبنان، عن تمديد الدورات عبر الإنترنت التي يقدمها أساتذته لثلاثة أسابيع إضافية، على أن تتخللها فترات مخصصة لأسئلة ​الطلاب​ واستفساراتهم، بحسب البرنامج المرفق.

واشار المكتب التربوي الى استمرار التسجيل للطلاب الراغبين في المشاركة من صفوف الشهادات الرسمية، طيلة فترة ​الدورة​، ويوميا من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء على الارقام التالية:

الشهادة المتوسطة: 70450774

الشهادات الثانوية:

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- ​العلوم​ العامة: 70117215

- علوم الحياة: 70204896

- إقتصاد وإجتماع- آداب وإنسانيات: 81398460.

