قراران لوزير المال بتمديد مهلة التسوية على الاعتراضات والتصريح الالكتروني وتسديد الضريبة الى 30 نيسان

أصدر وزير ​المال​ الدكتور ​غازي وزني​ قرارا مدد بموجبه لغاية 30/4/2020 ضمنا، مهلة إجراء تسوية على الاعتراضات المقدمة أمام لجان الاعتراضات خلال الفترة الممتدة من 1/4/2019 لغاية 4/3/2020. كما أصدر الوزير وزني قرارا آخر مدد بموجبه لغاية 30/4/2020 ضمنا، مهلة التصريح الالكتروني وتسديد ​الضريبة​ عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون المقيمون في ​لبنان​ والتي يقبضونها في الخارج أو يحولونها إلى الخارج.

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