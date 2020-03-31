المجبر اتصل بأمير الكويت للإطمئنان على اللبنانيين هناك وقدّم قصره في عنايا ليكون مركز حجر صحي

أجرى الدكتور ​جيلبير المجبر​ إتصالًا هاتفيًّا ب​أمير الكويت​ ​صباح الأحمد الجابر الصباح​، في إطار مساعيه للوقوف عند خاطر ال​لبنان​يّين في بلدان الإغتراب في هذه المحنة الصحيّة الّتي تضرب العالم بأسره، ولما هناك من علاقة متينة تجمع بين الجانبين.

وقد أبدى الصباح استعداده لـ"الوقوف إلى جانب اللبنانيّين هناك، وتقديم كلّ الرعاية المطلوبة وإحاطتهم بالعناية اللّازمة". كما أبدى كلّ الإستعداد لـ"مساعدة الداخل اللبناني في هذا التوقيت العصيب، عبر صندوق التنمية الكويتي الموجود في لبنان منذ سنوات في خدمة الشعب والدولة والجهات المحلية".

في سياق متّصل، اتّصل المجبر بوزير الصحة العامة ​حمد حسن​، معلنًا تقديم قصره في بلدة ​عنايا​ ​قضاء جبيل​ بالكامل، ليكون مركزًا للحجر الصحي في المنطقة، فضلًا عن استعداده لتقديم مساعدات طبيّة تحتاجها الوزارة. بدوره، شكر حسن للمجبر ومؤسّسته هذه المبادرة الإنسانيّة.