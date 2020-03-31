الكرملين: روسيا تواصل التعاون مع أميركا في مكافحة وباء كورونا

أشار ​الكرملين​ إلى أنه "بناء على اتفاق بين الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ ونظيره الأميركي ​دونالد ترامب​، تواصل ​موسكو​ و​واشنطن​ بحث التعاون العملي بين البلدين في مكافحة وباء ​فيروس كورونا​".

وكان ​الكرملين​ أكد في وزقت سابق، أن "الرئيس بوتين​، بحث مع ترامب تعزيز التعاون بين ​روسيا​ و​الولايات المتحدة​ في إطار مكافحة جائحة ​فيروس كورونا​ المستجد".

كما أوضح أن "الرئيسان أعربا، خلال مكالمة هاتفية أجريت بمبادرة من الجانب الأميركي، عن قلق عميق من نطاق انتشار فيروس كورونا في العالم"، لافتاً إلىً أنهما "بحثا إمكانية تعاون أكثر ثقة بين البلدين في هذا الاتجاه".