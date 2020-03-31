مسؤول ليبي: ليبيا غير مؤهلة للتعامل مع جائحة كورونا

أشار ​وزير الصحة​ السابق في ​الحكومة الليبية​، ومندوب ليبيا السابق لدى ​منظمة الصحة العالمية​ رضا العوكلي، إلى أن "ليبيا كغيرها من معظم دول العالم غير مؤهلة للتعامل مع جائحة كورونا".

لفت العوكلي، في حديث صحفي، إلى أن "​القطاع الصحي​ في معظم دول العالم ومن بينها ليبيا غير مؤهل للكم الهائل من المرضى في مدة قصيرة ولذلك وجب علينا تأخير نقل الفيروس بين الناس لأطول مدة ممكنة حتى لا يفوق عدد المرضى الإمكانيات المتاحة في المستشفيات".

كما شدد على أن "النظام الصحي في ليبيا ومستشفياتها تعاني من شح الإمكانيات، سوء القرار بالإنفاق على أعمال المقاولات بدلاً من الإنفاق على الأدوية والمعدات وتقديم الخدمة وعليه فأنها غير مؤهلة لقبول المئات أو الآلاف من المرضى كما حدث في العديد من دول العالم".

وأوضح العوكلي أن "مخاوف الناس من الكورونا هي شيء إيجابي وقد يلزمهم على ما نعرف بالابتعاد الاجتماعي والتقليل من نقل الفيروس، أما من ناحية فقدان الثقة في الحكومات ووزارات الصحة فإني لا ألومهم على ذلك لأن الجهات المذكورة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك بأنها ليست أهل لثقة المواطن على مر السنوات القليلة الماضية".

وحول دور منظمة الصحة العالمية، أفاد العوكلي بأن "دورها ينحصر في تقديم الوعي التقني للموارد البشرية وتقديم النصائح للوزارة المعنية، ولكنها لا تستطيع أن تلعب دور وزارة الصحة في تقديم الخدمة للمواطن حتى أثناء الطوارئ في دولة بعينها، فما بالك أثناء جائحة طالت جميع دول العالم".