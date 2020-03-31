مسؤول ايراني: مواصلة الأبحاث بمجال التهديدات البيولوجية أولوية استراتيجية لإيران

شدد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ال​إيران​ية اللواء محمد باقري، على أن "مواصلة الدراسات والأبحاث في مجال التهديدات البيولوجية تشكل أولوية استراتيجية لإيران".

وخلال اجتماع حضره رؤساء جامعات العلوم الطبية للجيش و​الحرس الثوري​ ومدراء الأقسام البحثية ب​وزارة الدفاع​ الإيرانية في مقر الإمام الرضا الصحي والعلاجي التابع للقوات المسلحة، أوضح باقري أن "البحوث الأساسية في مجال التهديدات البيولوجية تشكل أولوية وضرورة استراتيجية لدى ​القوات المسلحة​ في إيران".

من جهتها، لفتت وسائل إعلام محلية، إلى أن "المجتمعون ناقشوا تقريراً متعلقاً بالمشاريع البحثية التي دخلت حيز التنفيذ من قبل المؤسسات التابعة للقوات المسلحة في مجال مكافحة تفشي ​فيروس كورونا​ داخل البلاد، حيث قدم لفيف من العلماء تقريرا حول برامجهم ونشاطاتهم بما في ذلك تشخيص الإصابات بالفيروس"