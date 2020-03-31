"الحرية المصري بالفيوم" يطلق مبادرة "اعتبرهم ضيوفك" لدعم الفئات المتضررة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فؤاد زغلول، أمين حزب الحرية المصري بالفيوم، أن الحزب أطلق مبادرة بالأمانة تحت مسمي "اعتبرهم ضيوفك"، وتم توزيع 300 وجبه مطهيه حتي الآن داخل المحافظة وتعبئة 1000 كرتونة سيتم توزيعها تباعاً.

وشدد على أن الوقت الحاضر يحتاج إلى تضافر الجهود والتضامن والشجاعة والوقوف جميعا صفا واحدا لمواجهة التحديات، موضحا أن هذة المبادرة لا تتوقف على اسم الحزب فقط ولكن مفتوحة لباب المشاركة المجتمعية لكل من يريد مساعدة المتضررين من هذة الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد التى تتطلب من الجميع الوحده.

وكان قد ناشد أحمد مهنى، الأمين العام لحزب الحرية المصري، جميع المواطنين المصريين بعدم النزول للشارع خلال هذه الفترة، و البقاء بمنازلهم من أجل الحفاظ على صحتهم ووطنهم وأهلهم وذويهم، وتنفيذ تعليمات منظمة الصحة العالمية وحزمة الإجراءات التى اتخذتها الدولة مؤخرا لمواجهة هذه الأزمة.

وتابع الأمين العام للحزب، أن الحزب قام بدوره المجتمعي من خلال عدة حملات أطلقها من أجل التوعية والحث على البقاء في المنزل، وكان آخر هذه الحملات تشمل توصيل الطلبات إلى المنزل من أجل الحفاظ على المواطنين ودعمهم، مؤكدا أن جميع المصريين لديهم أدوار لنتخطى هذه الأزمة وأهمها هو الابتعاد عن الزحام والاهتمام بالنظافة الشخصية والبقاء في المنزل.

Advertisements