شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بإلزام جهات التمويل متناهى الصغر بمراعاة ظروف المستفيدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بخطاب للدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بشأن عدم إلتزام جهات التمويل المعنية بالقرار وبما ورد فى الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2020 بشأن التمويل متناهي الصغر.

وقال فؤاد، في نص الخطاب "تابعنا مؤخرا مجهودات الهيئة في الحد من أثار أزمة الكورونا حتى صدور الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2020 بشأن التمويل متناهي الصغر".

وأشار فؤاد، إلى طلب الإحاطة المقدم من جانبنا بتاريخ 29 مارس 2020 بشأن فاعلية الكتاب الدوري سالف الذكر؛ حيث لم تلتزم جهات التمويل المعنية بالقرار وبما ورد في الكتاب.

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وأكد فؤاد، أن عدم الإلتزام بسبب عدم وجود إلزام واضح عليهم في تطبيقه مما يتسبب في إتساع أزمة ألاف الأسر من المنتفعين من ذلك التمويل؛ نظراً لتعسف تلك الشركات معهم وعدم تطبيقهم أياً مما ذكر في الكتاب الدوري مما يزيد من أعباء تلك الأسر المستفيدة في ظل الظروف الحالية.

وتابع فؤاد، أن من أبرز تلك الجهات التي لم تلتزم بتطبيق القرار وتستخدم أسلوب شديد التعسف:

وطالب فؤاد، رئيس هيئة الرقابة المالية، ببحث ما ورد بهذا الخطاب والتحقيق فيه وإتخاذ اللازم بشكل يراعي الظروف الإجتماعية والإقتصادية الحالية خاصة في ظل حصول تلك الجهات الممولة على فوائد تصل إلى أكثر من 32% رغم حصولهم على تمويل من البنوك بفائدة ٥٪ فقط مما يستوجب إعادة النظر في الأمر ليراعي البٌعد الاجتماعي.