شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح برلمانى بصرف معاش استثنائى للأطباء المتوفين إثر أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أنها تقدمت باقتراح برغبة لصرف معاش استثنائى للأطباء الذين توفوا إثر الإصابة بفيروس كورونا ليعاملوا معاملة الشهداء، موضحة أن هذه الإصابة تعد إصابة عمل وهو ما يستلزم تعويض أسرته عن غيابه .

وأشار وكيل الشئون الصحية بالبرلمان، إلى أن صندوق مخاطر الأطباء والذى وجه "السيسى" بإنشائه سيخرج عن تعويض لمن يتوفى أثر الإصابة وكأنها مكافأة نهاية الخدمة، ولكن لابد من النظر فى صرف معاش شهرى بقيمه توازى أجره لتعويض أسرته والتكفل بحياتهم المعيشية.

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وشددت وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن العاملين من الأطقم الطبية مستعدين للتضحية ويمثلون خط الدفاع الأول فى الحرب الوقائية التى نخوضها فى الوقت الراهن ضد فيرو كورونا وهو ما يستلزم رد الاعتبار لهم ولأسرهم فى حقهم المالى والمعنوى حال تعرضهم للوفاة.

وكانت قد نعت وزارة الصحة والسكان، الدكتور أحمد عبده اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، الذى وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 57 عامًا، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور الإبلاغ عن حالة الدكتور أحمد عبده اللواح، بأنها حرجه، وإيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، تم نقله إلى مستشفى التضامن ببورسعيد، وتم تجهيز غرفة استقبال الحالات الحرجة بقسم الطوارئ بجهاز تنفس صناعي، وماسك (cpap)، وكان في انتظاره طاقم طبي مكون من مدير المستشفى، وطبيب الرعاية المركزة وطبيب الطورائ، وطاقم التمريض المدرب على التعامل مع حالات كورونا المستجد.