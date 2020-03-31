شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "محلية البرلمان" يدعو لاستغلال أزمة كورونا بخطة لرفع تراكمات القمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

دعا المهندس أحمد السجيني، كل من وزيرة البيئة ووزير التنمية المحلية، لاستغلال أزمة فيروس كورونا، والعمل معا على وضع خطة جادة للتعجيل برفع التراكمات التاريخية من بؤر مقالب القمامة سواء العمومية أو العشوائية فى عموم المحافظات والوحدات المحلية.

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وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية، في تصريحات له اليوم: "من المعلوم لدى المتخصصين أن النسب الغالبة من المخلفات البلدية تأتى من خلال المحال العامة والتجارية بأنواعها وجمعات الأسواق بأنواعها والمراكز التجارية الصغيرة والمتوسطة والمولات الكبيرة والفنادق بأنواعها، وبالتالى كل تلك الأنشطة الخدمية والتجارية والترفيهية والسياحة هى فى حالة شبه غلق عام سواء بحكم الحظر أو بقرارات عدم الأشغال الواقعى نظرا للأزمة، لهذا استغلال انخفاض توليد مخلفات جديدة من تلك الأنشطة والتركيز على رفع كفاءة منظومة إزالة التراكمات، أيضاً نظرا لانخفاض الكثافات المرورية على جميع الطرق، فإن عمل المقطورات التى تقوم بالنقل سوف يتسم بقدر من الأريحية والوفرة فى الوقود".

واستطرد السجيني: أعمال الرفع لا يوجد بها اختلاط بشرى لأنها تعتمد على الميكنة الثقيلة والمتوسطة، هذا الطرح يأتى من ضمن حزم من الأفكار والخطط التى يجب علينا جميعا طرحها تحت عنوان "تحويل المحنة إلى منح وعطايا فى كل قطاع"، والقصد هو استغلال فترة الحظر من ناحية، والتصلب الخدمى والمرورى من ناحية أخرى فى تعديل الجداول الزمنية لكثير من الخطط التنفيذية للمشروعات والصيانات الميدانية قليلة الكثافة الميدانية.