شكرا لقرائتكم خبر عن طاقة البرلمان تطالب الكهرباء بإلغاء فواتير الشريحتين الأولى والثانية خلال فترة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بتأجيل تحصيل الفواتير الكهربائية المستحقة على المواطنين من أصحاب الشرائح ما بعد الثانية.

كما شدد السويدى، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، على أهمية إلغاء فواتير الكهرباء خلال الفترة الزمنية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا علي الشريحتين الأولى والثانية لتخفيف الأعباء المعيشية على الطبقات الكادحة.

وأضاف السويدى، أن الإلغاء لأصحاب فواتير الكهرباء للشريحتين الأولى والثانية من البسطاء والفقراء لن يحملا الموازنة العامة للدولة مبالغ كبيرة، لاسيما مع انخفاض سعر برميل البترول الذى وصل 20 دولار.

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وفى هذا الصدد، طالب رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، من الدكتور محمد شاكر إصدار تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بتقديم كافة التسهيلات والتيسير على المواطنين ليتمكنوا من سداد فواتير الكهرباء خاصة أن الدولة تمر بظروف استثنائية حرجة تتطلب وقوف الجميع جنبا إلى جنب لتجاوز الأزمة.

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء و الطاقة المتجددة ، قد أكد أن الوزارة مستمرة فى تحصيل فواتير الكهرباء بالكامل على مستوى الجمهورية حتى تتمكن من أن تفى بالتزامتها تجاه المواطنين من توفير الطاقة الكهربائية لهم و بأعلى جودة و أفضل خدمة.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365"، أن تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء أمر فى غاية الأهمية والضرورة لا يمكن الاستهانة به أو تأجيلها لتتمكن الوزارة من الاستمرار فى تقديم الخدمة للمواطنين وبنفس مستوى الخدمة.