النائب مجدى مرشد توجيهات صناعة أجهزة التنفس خطوة استباقية للتصدى لأى كارثة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى لصناعة أجهزة التنفس الصناعى خطوة استباقية ولا تعنى أن هناك نقص تعانى منه الدولة المصرية فى الوقت الحالى منها بسبب كورونا، موضحا أن عدد الإصابات حتى الأن ما يحتاج منهم جهاز التنفس قليل. وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إلى أن صناعة جهاز التنفس لن تأخذ وقت طويل، مشيدا بتنبه الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذا النقص على المستوى العالمى والسعى لوجود وخلق سوق مصرية به تمكننا من الاكتفاء الذاتى وأيضا تصديره بعد ذلك، موضحا أن المصانع الحربية يمكنها القيام بهذه الصناعة بسهولة قائلا"فى أمريكا تم توجيه الطلب لمصانع السياراتمع عدد من الإضافات التقنية". Advertisements ولفت إلى أنه عدد أجهزة التنفس الصناعى على مستوى العالم لا تكفى لمجابهة أزمة كورونا خاصة وأنها كارثة مستجدة على العالم أجمع والعدد يصبح غير كافى فى ظروف استثنائية وحال زيادة الأعداد بشكل مهول وفجأة. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد عقد اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والتعليم العالى والبحث العلمى والمالية والصحة والسكان وذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ومدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة لبحث هذا الملف.

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