شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لوزير التربية والتعليم بإعفاء الطلاب من مصروفات التيرم الثاتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان والمعصرة بمحافظة القاهرة، بطلب إحاطة إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان موجهاً إلي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، مطالباً خلاله بإعفاء الطلاب من نصف مصروفات التيرم الثاني.

وقال البلتاجي، في طلبه، إنه طلبه يأتي كنوع من التضامن الإجتماعي لاسيما مع تصاعد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" علي مستوي العالم، والخوف من انتشاره وسط الطلاب، وصدر ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قرار بإيقاف الدراسة في المراحل الابتدائية وحتى الصف الثاني الإعدادي، كما تم تعطيل الدراسة بالكليات والمعاهد فترة طويلة، وبالتالى فهناك العديد من الخدمات المكلفة على المدارس لن يتم القيام بها، كإجراء طبيعي أو ترحيلها لبداية العام المقبل.

وفي هذا الصدد، جاء طلب عضو مجلس النواب، باعفاء الطلاب من مصروفات التيرم التانى أو نصفها علي أقل تقدير، بالإضافة إلي إلزام هذه المؤسسات التعليمية بإعادة مستحقات أولياء الأمور عن فترة تعطيل الدراسة فيما يتعلق بباصات المدرسة، بما أن مصروفات المدارس والجامعات والمعاهد الخاصة تكون مرتبطة بوجود الطلاب وتقديم خدمات لهم.

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جدير بالذكر، أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم قال إننا نضع اللمسات الأخيرة لمنصبة تعليمية ضخمة للغاية ستكون فى كل مدارس مصر في 55 ألف مدرسة تسمح بالتواصل بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور كل شخص من منزله، واستخدام الشبكات المتاحة سواء الموبايل أو اللاب توب.

وأضاف وزير التربية والتعليم، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى نقدمه الإعلامية ريهام السهلى، أن وزارة التربية والتعليم تعمل مع الهيئة الوطنية للإعلام التي وفرت محطات إضافية من أجل استخدام القنوات في التعليم للطلاب الذين ليس لديهم إنترنت، حيث نحاول من خلال تواجد التلاميذ في بيوتهم أن يظل التعليم مستمرا بشكل جديد ومختلف متناسب مع الظروف.