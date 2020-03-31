المكتب الشريف للفوسفاط يحقق رقم معاملات يتجاوز 54 مليار درهم في 2019

أصدرت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، اليوم الثلاثاء، نتائجها المالية لسنة 2019، محققة رقم معاملات بأزيد من 54 مليار درهم في عام 2019، بتراجع طفيف نسبته 3 في المائة مقارنة مع عام 2018، بفعل الانخفاض الإجمالي للأسعار.

وقالت المجموعة في نتائجها المالية الصادرة اليوم، إن نفقات استثمارها بلغت نحو 14 مليار درهم في عام 2019، مقابل 10,8 مليار درهم في عام 2018، وبلغ هامش الربح أزيد من 34 مليون درهم، كما بلغت أرباح المجموعة قبل احتساب الفوائد، والضريبة، والاستهلاك، ونقص القيمة 15333 مليون درهم.

وعن النتائج التشغيلية، والمالية عند متم دجنبر 2019، قالت المجموعة إنها سجلت أداءً جيدا، وحافظت على مستوى عال من الربحية، على الرغم من الانخفاض العام في الأسعار، بفضل تعزيز القدرات، والتحكم في التكاليف.

Advertisements

وأوضحت المجموعة أنه طوال السنة تراجعت أسعار الأسمدة من ربع السنة إلى آخر، وانخفضت بشكل عام بنسبة 35 في المائة، وهو ما يرجع أساسا، حسب قولها إلى التأثير المشترك، ووفرة العرض، وانخفاض أسعار المواد الأولية، خصوصا الكبريت، والظروف المناخية غير الملائمة، وكذا انخفاض قيمة عملة الرنمينبي.

وحسب المجموعة ذاتها، فإن واردات الأسمدة ارتفعت في جميع الجهات، ولكنها تجسدت خاصة من خلال تراكم المخزون في الولايات المتحدة الأمريكية، والهند، حيث تضرر السوق الأمريكي بموسمين زراعيين ضعيفين، ومتواليين، بينما الهند بأغلب مشترياتها خلال النصف الأول من السنة بفعل الأمطار الموسمية.