رغم إغلاق الحدود.. المغرب يسمح برحلة جديدة للعربات السياحية نحو فرنسا

رغم إعلان المغرب عن إغلاق حدوده بشكل كامل، أمام رحلات نقل المسافرين، إلا أن فرنسا لا تزال تجلي مواطنيها العالقين في البلاد.

وأعلنت السفارة الفرنسية في الرباط، اليوم الثلاثاء، عن تنظيم رحلة جديدة من ميناء طنجة نحو فرنسا، خاصة بالعربات السياحية “كارافان”، التي تحمل ترقيما أوربيا، إذ ينتطر أن تنطلق من المغرب، بعد غد الخميس.

وحسب الدبلوماسية الفرنسية، فإن السلطات المغربية مددت إقامة الفرنسيين العالقين في البلاد، إلى ثلاثة أشهر إضافية.

وكان المغرب، قد أعلن إغلاق مجاله الجوي بشكل كامل، ضمن تدابيره لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، عقب تسجيله عددا من الحالات الواردة.

وفي الوقت الذي نظمت فيه عدد من الدول رحلات لإجلاء مواطنيها العالقين، لم يعلن المغرب، منذ بداية الأزمة، عن إجلاء، مواطنيه العالقين من أي دولة.