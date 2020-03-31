وفاة أول فنان عربي بسبب كورونا

توفي الفنان الجزائري، نور الدين زيدوني، أول أمس الأحد، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون أول فنان عربي تنهي الجائحة حياته.

وأكدت وزيرة الثقافة الجزائية، مليكة بن دودة، عبر الصفحة الرسمية للوزارة، أمس الاثنين، خبر وفاة زيدوني، في منشور فايسبوك نعته فيه.

وجاء في المنشور: “بقلوب مؤمنة ببقضاء الله وقدره تلقيت نبأ وفاة المشمول برحمة الله نورالدين زيدوني المثقف وأستاذ السينوغرافيا بالمعهد العالي لمهن فنون العرض السمعي والبصري بسبب وباء كورونا”.

وحصد كورونا أراوح فنانين من دول مختلفة، منهم الكاميروني، مانو ديبانغو، والأمريكي، جو ديفي، كما أصاب فنانين آخرين منهم المصرية، رولا محمود، ومواطنتها إيناس عز الدين، والبريطاني أديس ألبا.