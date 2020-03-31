رقم قياسي.. 849 وفاة جديدة بسبب كورونا في إسبانيا خلال 24 ساعة

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 94 ألف و417 حالة إصابة بزيادة بلغت 9222 حالة في ظرف 24 ساعة، بينما تماثل 19 ألف و259 من المصابين للشفاء التام حسب ما أعلنته وزارة الصحة الإسبانية اليوم الثلاثاء.

وأكدت بيانات وزارة الصحة الإسبانية، أن عدد حالات الوفيات الجديدة بلغ 849 حالة وفاة في ظرف 24 ساعة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 8189 حالة، منذ تفشي الوباء في البلاد مقابل 7340 حالة وفاة تم تسجيلها أمس الاثنين.

ويخضع 5607 من العدد الإجمالي للمصابين بوباء كورونا للعلاجات المكثفة بأقسام العناية المركزة، بزيادة 376 حالة مقارنة مع أمس الاثنين، في حين تماثل 19 ألف و259 من المصابين للشفاء التام بزيادة 2479 مقارنة مع أمس

وتعيش إسبانيا التي أضحت إحدى أكثر الدول تضررا بتفشي فيروس كورونا المستجد منذ 14 مارس حالة طوارئ صحية لمدة 15 يوما من أجل التصدي لانتشار هذا الوباء.

واعتمدت الحكومة الإسبانية يوم الجمعة الماضي في جلسة طارئة لمجلس الوزراء قرار تمديد حالة الطوارئ لمدة خمسة عشر يوما أخرى حتى 11 أبريل المقبل وذلك من أجل الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.