القدس - بواسطة محمد عز العرب - حجب موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، عدة حسابات بلغات مختلفة، للمرشد الإيراني الأعلى، على خامنئي.
وعند دخول المتابعين لحسابات خامنئي، تظهر لهم رسالة حجب الحساب "لانتهاك قوانين تويتر".
وبعد فترة وجيزة تم إزالة الحجب عن حسابين لخامنئي باللغتين الفارسية والإنكليزية، فيما بقيت حساباته باللغات العربية والأردية والفرنسية محجوبة.
ولم يصدر أي تعليق على الحجب، من مكتب المرشد الإيراني حتى اللحظة، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
يُشار إلى أنّ موقع التواصل الاجتماعي تويتر حجب حسابات خامنئي عدة مرات في أوقات سابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر موقع "تويتر" يحجب حسابات خامنئي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.