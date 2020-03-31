شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا الى 117 في فلسطين والان مع التفاصيل

الثلاثاء 31 مارس 2020 ارتفع عدد المصابین بفیروس (كورونا المستجد - كوفید 19)في الأراضي الفلسطینیة الى 117 حالة بعد تسجیل حالتین جدیتین ،الیوم الثلاثاء، واحدة في الضفة الغربیة والأخرى في قطاع غزة.

Advertisements وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطینیة إبراھیم ملحم في الایجاز الصحفي الیومي"ان جمیع الحالات مستقرة وفي طریقھا الى التعافي". وأشار ملحم الى ان دفعة من الفلسطینیین وصلوا الیوم الى اریحا كانوا في الحجر الصحي في فنادق البحر المیت في الأردن..موضحا انه تم فتح المعابر استثنائیا بالتنسیق بین الحكومتین الفلسطینیة والاردنیة لھذا الغرض.

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