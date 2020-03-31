شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 1:07 مساءً, 31 مارس 2020 م المناطق - وكالات سجلت السلطات الصحية في روسيا ثمان وفيات و 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) خلال ال24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع عدد المصابين في روسيا إلى 2337 شخصًا.

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