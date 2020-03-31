شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا في باكستان إلى 1872 حالةً والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 12:49 مساءً, 31 مارس 2020 م المناطق - وكالات ارتفعت عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) في باكستان إلى 1872 حالةً.

وأفادت تقارير إعلامية باكستانية، بأن إقليم البنجاب – وهو أعلى الأقاليم من حيث عدد حالات الإصابة – سجل ست حالات إصابة جديدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد الإصابة في الإقليم إلى 658 حالةً.

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