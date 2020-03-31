شكرا لقرائتكم خبر عن 8 إصابات بكورونا جديدة على متن السفينة العالقة في الكاريبي والان نبدء بالتفاصيل

لا تزال المأساة المحيطة بسفينتين سياحيتين في بحر الكاريبي على متنهما نحو 2500 مسافر وأفراد الطاقم -ومن بينهم 80 مواطنا ألمانيا تقريبا- في حالة تفاقم في ظل أزمة انتشار وباء كورنا.

وبحسب بيانات شركة "هولند أمريكا لاين" المشغلة لسفينتي "زاندام" و"روتردام"، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حاليا إلى ثمانية أشخاص.

وأضافت البيانات أن هناك 193 شخصا لديهم أعراض أنفلونزا، وتوفى 4 ركاب دون أن يعلن عن سبب الوفاة.

وحذر رئيس الشركة المشغلة للسفينتين أورلاندو أشفورد حاليا من وقوع مزيد من الضحايا، إذا لم يتسن للسفينتين الرسو في أي ميناء قريب، وكتب على موقع الشركة: "اتخوف من أن تتعرض حياة مزيد من الأشخاص للخطر".

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يشار إلى أن السفينتين واصلتا طريقهما اليوم الثلاثاء في اتجاه ولاية فلوريدا الأمريكية.

يذكر أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس صرح أمس الاثنين بأنه يأمل في أن ينزل الركاب من السفينة في مدينة فورت لودرديل في فلوريدا ويغادرون المدينة جوا بعد ذلك.

لكن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس لا يريد السماح بذلك، وقال لقناة فوكس نيوز: إننا نعتبر ذلك مشكلة كبيرة ولا نريد نزول أية أشخاص في فلوريدا في الوقت الحالي".

يذكر أن سفينة "زاندام" انطلقت من العاصمة الأرجينتينة بوينس آيرس في السابع من مارس الجاري، وكان من المقرر في الواقع أن تنهي رحلتها في الحادي والعشرين من مارس الجاري بالرسو في مدينة سان أنطونيو في تشيلي. ولكن تشيلي أغلقت جميع موانئها أمام أية سفن في ذلك الوقت بسبب انتشار وباء كورونا. وبعد مفاوضات استمرت لفترة طويلة، تم السماح أول أمس الأحد بالمرور عبر قناة بنما بالمحيط الهادئ إلى البحر الكاريبي.