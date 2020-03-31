شكرا لقرائتكم خبر عن 7 وفيات بكورونا بسبب تجمع ديني في نيودلهي والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن تجمعا دينيا في مسجد في نيودلهي تم الربط بينه وبين سبع حالات وفاة بفيروس كورونا قد يكون مصدرا للعديد من حالات الإصابة بالفيروس، حيث ثبتت إصابة 24 شخصا آخرين على الأقل بالفيروس المتفشي على مستوى العالم.

ودفعت المخاوف بشأن التجمع الذي يمكن أن يؤدي إلى تفشي جديد في المدينة إلى بذل جهود على الصعيد الوطني لتتبع أي شخص على صلة بالتجمع.

وحضر أكثر من 1700 شخص التجمع الذي تم تنظيمه في الفترة من 13 إلى 15 أذار/مارس في مقر نيودلهي لجماعة التبليغ الإسلامية، وهي حركة دولية للدعاة الإسلاميين. كما حضر مشاركون من دول أخرى مثل إندونيسيا وقيرغيزستان وماليزيا.

وقال وزير الصحة في نيودلهي ساتيندر جاين، إن العديد من المشاركين مكثوا في الهند، ومنذ يوم الاثنين، تم فرض الحجر الصحي على أكثر من 1000 شخص في المدينة أو نقلهم إلى المستشفى، من بينهم 24 شخصا "تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا".

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وأجريت فحوص لعشرات الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض. وأضاف الوزير أنه سوف يتم اتخاذ إجراءات ضد المنظمين بتهمة الإهمال في استضافة التجمع.

وفي تجاهل لقواعد التباعد الاجتماعي لتجنب انتقال العدوى بالفيروس، يقيم المئات في مجمع المسجد منذ بدء الإغلاق الوطني لمدة ثلاثة أسابيع في 25 أذار/مارس.

وقالت الجماعة في بيان لوسائل الإعلام المحلية إن الأعضاء لا يمكنهم المغادرة بسبب أوامر البقاء في المنزل وتوقف وسائل النقل.

وسجلت الهند حتى الآن 1251 حالة إصابة بفيروس كورونا و32 حالة وفاة .