شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تساعد كوريا الجنوبية بمليون كمامة والان نبدء بالتفاصيل

قدمت الحكومة الصينية مليون كمامة جراحية إضافية إلى كوريا الجنوبية لمساعدة البلاد على التعامل مع تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأعلن الصليب الأحمر الكوري اليوم الثلاثاء أنه وزع مليون كمامة جراحية إضافية تبرعت بها الحكومة الصينية في جميع أنحاء البلاد.

وسبق أن قال السفير الصيني لدى سيئول شينغ هاي مينغ يوم 12 مارس إن الحكومة الصينية قررت تسليم مليون كمامة جراحية إضافية إلى كوريا الجنوبية.

ومن المقرر يتم توزيع هذه الكمامات على الفئات الضعيفة والعمال الأجانب وأفراد الطاقم الطبي العاملين في ومستشفيات ومراكز التبرع بالدم.