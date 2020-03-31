شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تساعد كوريا الجنوبية بمليون كمامة والان نبدء بالتفاصيل
قدمت الحكومة الصينية مليون كمامة جراحية إضافية إلى كوريا الجنوبية لمساعدة البلاد على التعامل مع تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).
وأعلن الصليب الأحمر الكوري اليوم الثلاثاء أنه وزع مليون كمامة جراحية إضافية تبرعت بها الحكومة الصينية في جميع أنحاء البلاد.
وسبق أن قال السفير الصيني لدى سيئول شينغ هاي مينغ يوم 12 مارس إن الحكومة الصينية قررت تسليم مليون كمامة جراحية إضافية إلى كوريا الجنوبية.
ومن المقرر يتم توزيع هذه الكمامات على الفئات الضعيفة والعمال الأجانب وأفراد الطاقم الطبي العاملين في ومستشفيات ومراكز التبرع بالدم.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تساعد كوريا الجنوبية بمليون كمامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.