شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تضع منطقة «الراس» تحت الحظر الكامل والان نبدء بالتفاصيل

فرضت دبي اليوم الثلاثاء أول حظر تجول كامل في دولة الإمارات، وذلك بمنطقة الراس لمدة أسبوعين بدءا من اليوم الثلاثاء.

وأغلقت دبي مداخل الطريق الرئيسي إلى الراس وأوقفت حركة النقل العام إلى المنطقة المتاخمة لخور دبي حيث مُنعت السفن من نقل البضائع بين دبي وإيران التي تعد مركزا إقليميا لتفشي الفيروس.

وكتب المكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر إن هيئة الصحة في دبي ستلبي الاحتياجات الأساسية لسكان الراس.

وأكدت الإمارات 611 حالة إصابة بفيروس كورونا وخمس وفيات. وتجاوز إجمالي عدد الإصابات في دول الخليج الست 3700 حالة و18 وفاة.