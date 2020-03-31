شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات "كورونا" تقترب من 3 آلاف حالة في إيران والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء عن ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 2898 حالة، بعد تسجيل 141 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 44606 حالة بعد تسجيل 3111 حالة إصابة جديدة.

وكشف أن 3703 من المصابين في حالة حرجة. كما أعلن أن 14656 من المصابين قد تعافوا بالفعل، وفقا لما نقلته عنه وكالة "فارس" الإيرانية