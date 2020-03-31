شكرا لقرائتكم خبر عن هل تساعد الكمامات المصنوعة يدوياً في منع انتشار العدوى؟ والان نبدء بالتفاصيل

ذكر معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل أن الكمامات المصنوعة يدويا تساعد في حماية الآخرين من انتقال عدوى كورونا إليهم.

وقال رئيس المعهد لوتار فيلر اليوم الثلاثاء: "الأمر يتوقف على الخامة"، موضحا في المقابل أن الكمامات المصنوعة يدويا تمنع انتشار الرذاذ خلال العطس أو السعال، وأضاف: "لذلك فإن الكمامات المصنوعة يدويا لها أهمية في حماية الآخرين".

وذكر فيلر أنه ينبغي التفريق بين الكمامات البسيطة التي يُغطى بها الفم والأنف، والأقنعة المتطورة التي تقي من الفيروسات، والتي تُستخدم في المجال الطبي، موضحا أن الأقنعة المتطورة تحمي مرتديها من انتقال العدوى إليهم.