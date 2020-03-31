شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: لدينا 1541 حالة إصابة بفيروس كورونا بدون أعراض والان نبدء بالتفاصيل

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء إن هناك 1541 حالة إصابة بفيروس كورونا بدون أعراض تحت الملاحظة حتى نهاية يوم أمس الاثنين منها 205 حالات وافدة من الخارج.

وقال مسؤول طبي صيني بشكل منفصل اليوم الثلاثاء إن اللجنة ستبدأ في تسجيل الحالات بدون أعراض اعتبارا من يوم غد الأربعاء مع تنامي المخاوف من أن ينشر حاملو الفيروس الذين لا تظهر عليهم الأعراض المرض دون أن يدركوا أنهم مصابون.