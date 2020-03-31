تحقيق ميسان: إطلاق سراح 93 متهماً بكفالة مالية بعد توقيفهم لكسرهم حظر التجول

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق محكمة تحقيق ميسان سراح 93 متهماً بكفالة لمخالفتهم قرار حظر التجوال في المحافظة. وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المتهمين تم اعتقالهم من قبل القوات الامنية لعدم التزامهم بحظر التجوال المفروض في المحافظة بسبب فايروس كورونا ". وأضاف البيان، أن "المتهمين تم توقيفهم وفق أحكام المادة 240 من قانون العقوبات"، مشيراً إلى أن "هذه الاحصائية للموقفين هي للفترة من 17 / 3 ولغاية 29 / 3 ".



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