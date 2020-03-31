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وفاة رئيس الجمهورية الأسبق لكونغو بفيروس كورونا

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توفي الرئيس الأسبق لجمهورية الكونغو جاك يواكيم يومبي أوبانغو (81 عاما)، إثر إصابته بفيروس "كوفيد-19".
ونقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن نجل أوبانغو، جان جاك يومبي أوبانغو، قوله، إن "والده توفي في فرنسا، بعدما تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد".

من جانبه، أوضحت صحيفة "جورنال دي برازا" الكونغولية، أنه "كان يعاني من مشاكل صحية قبل أن ينتقل إليه الفيروس".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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