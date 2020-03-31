وفاة رئيس الجمهورية الأسبق لكونغو بفيروس كورونا

ونقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن نجل أوبانغو، جان جاك يومبي أوبانغو، قوله، إن "والده توفي في فرنسا، بعدما تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد".

من جانبه، أوضحت صحيفة "جورنال دي برازا" الكونغولية، أنه "كان يعاني من مشاكل صحية قبل أن ينتقل إليه الفيروس".

