باستثناء مورينيو واللاعبين.. توتنهام يُخفض رواتب الموظفين بسبب كورونا

وتوقفت الحياة في عالم كرة القدم، في محاولة لمساعدة الحكومات في البلدان المختلفة في الحد من انتشار الفايروس والذي يهدد حياة الكثير من الأفراد على مدار الأسابيع الماضية.

وأصدر توتنهام بياناً رسمياً منذ قليل يفيد بتخفيض رواتب الموظفين وعددهم 550 موظفاً نسبة 20% خلال شهري نيسان وأيار، للتخفيف من العواقب الاقتصادية لأزمة كورونا.



الشيء الغريب أن البيان الموقع من طرف رئيس النادي الإنجليزي، دانيل ليفي، لا يشمل لاعبي الفريق الأول أو طاقم التدريب بقيادة جوزيه مورينيو.

وهذا ما يتعارض مع ما قام به أكثر من نادٍ في الدوريات الأوروبية مثل برشلونة، بايرن ميونخ ويوفنتوس والذين أعلنوا تخفيض عقود نجومهم.