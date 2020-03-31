باستثناء مورينيو واللاعبين.. توتنهام يُخفض رواتب الموظفين بسبب كورونا

2020-03-31 | 13:36
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أعلن نادي توتنهام الإنجليزي عن تخفيض رواتب الموظفين العاملين به خلال الفترة المقبلة بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها بسبب فايروس كورونا.
وأصدر توتنهام بياناً رسمياً منذ قليل يفيد بتخفيض رواتب الموظفين وعددهم 550 موظفاً نسبة 20% خلال شهري نيسان وأيار، للتخفيف من العواقب الاقتصادية لأزمة كورونا.
الشيء الغريب أن البيان الموقع من طرف رئيس النادي الإنجليزي، دانيل ليفي، لا يشمل لاعبي الفريق الأول أو طاقم التدريب بقيادة جوزيه مورينيو.
وهذا ما يتعارض مع ما قام به أكثر من نادٍ في الدوريات الأوروبية مثل برشلونة، بايرن ميونخ ويوفنتوس والذين أعلنوا تخفيض عقود نجومهم.
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