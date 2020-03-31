تحقيق نينوى تخلي سبيل خمسين موقوفاً وفق مادة الارهاب

اعلنت محكمة تحقيق نينوى المختصة في قضايا الارهاب، عن الافراج على 50 موقوفاً وفق المادة م ¼ من قانون مكافحة الارهاب لعدم كفاية الأدلة المتحصلة بحقهم للإحالة.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قرار محكمة تحقيق نينوى المختصة في قضايا الارهاب الاتحادية القاضي بالافراج عن 50 موقوفاً وفق المادة م ¼ من قانون مكافحة الارهاب لعدم كفاية الأدلة المتحصلة بحقهم للإحالة".

واضاف ان "ذلك جاء تنفيذاً لتوجيهات مجلس القضاء الأعلى بإتخاذ الاجراءات الاحترازية من انتشار وباء كورونا".