"الخليج" مشيدة بقيادة الإمارات: تحمل الأمل والطموح والفرح والسعادة للبلاد والعالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

أبوظبي - الخليج 365

كتبت صحيفة خلبجية، في افتتاحيتها " صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يثبت كل يوم بأنه القائد الفذ الملهم الذي يصنع كل يوم فارقاً في فن القيادة والقدرة على التعامل مع التحديات، وبناء جسور من الأمل والمحبة والتسامح، فوق كل بحار الخلافات والعداوات، إن وجدت، لأنه من طينة جبلت على الإيمان بقيمة الإنسان، ومن مدرسة نموذجية في العطاء والإنسانية وحب الغير، بناها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وها هي تعطي قيادة قد لا تتكرر في الإيثار والعطاء " .



وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الثلاثاء تابعها "الخليج 365" عندما نقول إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قائد ملهم، فلأنه يعرف أين يضع قدميه بثبات، وكيف يتعامل مع شعبه، ويبادله الحب بالحب، وكيف يتعامل مع الأشقاء والأصدقاء والعالم أجمعين من منطلق الند للند، ولكن بصفة المؤتمن على واجب يؤديه في خدمة الإنسان أينما كان، لذلك نراه يتصل بقيادات العالم، يسأل عن الأحوال، ويطمئن على الإجراءات، وعلى الحاجات الضرورية لمواجهة وباء يهدد البشرية، يتصرف وكأنه مسؤول أمام ربه وهو يؤدي واجبه تجاه الإنسانية في لحظة مصيرية تحتاج إلى كل عون في هذا الوقت العصيب ".

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وقالت " هذا هو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي قال عنه يوم أمس شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، إن ما قام به في مواجهة جائحة كورونا «يعبّر عن أخلاق القائد المخلص والمحب لإنسانيته، والذي نرى فيه امتداداً حقيقياً لنهج والده الحكيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " رحمه الله " .

وأشارت إلى أن من صفات القائد الملهم، القدرة على رؤية المستقبل واستشرافه، وتحفيز المواطنين وكل العاملين في الحقل العام، وخصوصاً الذين يخوضون معركة هزيمة «كورونا» وهم يقفون في خطوط الدفاع الأولى ..

هؤلاء هم دائماً محل اهتمام وتقدير، وقد وجه الشكر لهم بالأمس لأنهم « يحافظون على سمعة دولة الإمارات وكرامتها وصحتها واقتصادها وتعليمها وأمنها ومستقبلها»، ولم ينس توجيه الشكر للمقيمين كافة على شعورهم الوطني تجاه دولة الإمارات وهم يرددون نشيدها الوطني " .

واختتمت " الخليج " افتتاحيتها بالقول " هكذا تكون القيادة الحقيقية التي تحمل الأمل والطموح والفرح والسعادة للإمارات والعالم "