روسيا البيضاء تعلن وفاة أول مريض بفيروس كورونا المستجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت روسيا البيضاء "بيلاروسيا"، الثلاثاء، وفاة أول مريض بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.



ونقلت وكالة بيلتا للأنباء، عن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، قوله إن المريض المصاب بفيروس كورونا المستجد، هو أول وفاة مؤكدة في البلاد ناجمة عن الفيروس التاجي.

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وحتى الإثنين، سجلت بيلاروسيا نحو 152 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وكان الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، أثار الجدل مؤخرا بعد أن ادعى أن لعب هوكي الجليد هو أفضل علاج لفيروس كورونا.

وقال خلال مشاركته السبت الماضي في مباراة هوكي الجليد مع فريق العاصمة مينسك: "ليس عندنا فيروسات هنا! لم أشاهد أي فيروس يطير في الجو، هل شاهدتم أنتم؟" وأضاف: "الرياضة، ولا سيما التي تلعب على الثلج، هي أفضل دواء مضاد للفيروس".