تسمم 2000 إيراني بوهم كحول الوقاية من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة الإيرانية وفاة 300 شخص بسبب تعرضهم للتسمم، إثر استهلاك كحول صناعي اعتقادا منهم بفاعليته في الوقاية من فيروس كورونا المستجد المتفشي في البلاد، وفقا للعين.



وأوضح الناطق باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، الإثنين، أن 2197 شخصا أصيبوا بالتسمم جراء تعاطي كحول مغشوش، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا".

وفسرت جامعات العلوم الطبية الإيرانية أسباب استعمال أشخاص للكحوليات الصناعية بشربها بالفم أو الغرغرة لاعتقادهم بفاعليتها في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا القاتل المتفشي داخل إيران.

وأشارت تقارير متداولة عبر مواقع التواصل إلى وجود حالات غش للكحول الصناعي بواسطة تغيير لون كحول الميثانول وبيعه للراغبين بدلا من الكحول الإيثيلي الذي يدخل في صناعة المشروبات الكحولية.

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وسجلت محافظة فارس أعلى حصيلة بين المحافظات الإيرانية (31 محافظة إجمالا) في ضحايا الكحول الصناعي بنحو 530 حالة تسمم، و79 حالة وفاة، تليها محافظة يزد بـ39 حالة تسمم و5 وفيات، ثم أذربيجان الغربية بـ26 حالة تسمم و5 حالات وفاة.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 117 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2757، فيما وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 41 ألفا و495 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية: "خلال الساعات الـ24 الماضية كان لدينا 117 حالة وفاة جديدة و3186 حالة مؤكدة جديدة لأشخاص مصابين بالفيروس"، ودعا الإيرانيين إلى البقاء في المنزل.

وكشف ريك برينان، المدير الإقليمي للطوارئ بالصحة العالمية، أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في إيران من المحتمل أن تكون 5 أضعاف الأرقام المعلن عنها رسميا، واعتبر بيرنان، الذي زار إيران مؤخرا، أن الإحصائيات الرسمية تعد الحلقة الأضعف في مكافحة الفيروس المتفشي.