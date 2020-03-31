إثيوبيا تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

سجلت السلطات الصحية الإثيوبية، الثلاثاء، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا "COVID–19"، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 25 حالة في البلاد.



وقالت وزيرة الصحة الإثيوبية، ليا تادسي، في بيان، إن البلاد سجلت 3 حالات جديدة بفيروس "كوفيد 19".

وأوضحت أن المعهد الإثيوبي للصحة العامة اختبر حتى الآن 1013 شخصا، وخلال الـ24 ساعة الأخيرة وحدها فحص 66 شخصا، وأظهرت 3 حالات نتيجة إيجابية تؤكد إصابتهم بفيروس كوفيد 19.

وقالت الوزيرة الإثيوبية إن الحالات الجديدة لإثيوبيين، الأولى لشاب يبلغ من العمر 30 عامًا، والثانية لشابة تبلغ من العمر 36 عامًا، ووصلا البلاد قادمين من الخارج في 24 مارس، مشيرة إلى أنهما كانا بالحجر الصحي الإلزامي، وظهرت عليهما الأعراض، وتم عزلهما واختبارهما فظهرت النتيجة إيجابية.

وأضافت أن الحالة الثالثة لسيدة من سكان أديس أبابا تبلغ من العمر 60 عاما ، وعادت من فرنسا في 15 مارس، مؤكدة أن جميع الحالات تخضع للعلاج في مركز العلاج المحدد.

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ولفتت إلى وجود 21 حالة في مركز العلاج الآن، فيما شفيت 4 حالات أخرى.

وقرر إقليم شعوب، جنوب إثيوبيا، وإقليم أمهرة، شمال البلاد، الاثنين، إغلاق حدودهما أمام خدمات النقل العام من مختلف المناطق، بما في ذلك من وإلى العاصمة أديس أبابا، بحسب بيانين منفصلين للإقليمين.

كما أعلنت إدارة إقليم أوروميا، وسط البلاد، في بيان، وقف جميع خدمات النقل العام داخل مدينتي أداما وعسلا بإقليم أوروميا.

وكان إقليم تجراي، شمال إثيوبيا، قد أعلن حالة طوارئ صحية أغلق بموجبها حدوده مع جميع الأقاليم.

وقرّرت الحكومة الإثيوبية، الأسبوع الماضي، إغلاق جميع الحدود البرية للبلاد كتدبير جديد لمواجهة فيروس كورونا، وفرض حجر صحي مدته 14 يوماً على جميع القادمين عبر المطارات.

كما قررت إغلاق المدارس وحظر الأنشطة الرياضية والتجمعات، للحد من تفشي الفيروس في البلاد.