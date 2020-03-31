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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العنف يودي بحياة 18 سيدة تركيا خلال فترة الحجر المنزلي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
في حين يموت آلاف الأشخاص بسبب فيروس كورونا الذي انتشر في العالم مؤخرا، ويُطلب من الجميع البقاء في المنزل لمواجهة الوباء، زادت أعمال العنف ضد المرأة في تركيا.
وقال موقع هبردار التركي إن هناك 18 سيدة في البلاد قتلن نتيجة العنف خلال أول 15 يوما من اكتشاف فيروس كورونا وبدء فترة الحجر المنزلي.
يشار إلى أن عدد النساء اللاتي يتعرضن للعنف بصورة مستمرة في تركيا ارتفع من 53% عام 2016 ليصل إلى 57% عام 2017، كما تعاني المرأة في تركيا من العديد من الانتهاكات التي ترتكب بحقها خلال فترة حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ ارتفعت نسبة الاعتداءات الجنسية في تركيا خلال عام 2018 بنسبة 37% مقارنة بعام 2017، بسبب عدم وجود عقوبة قانونية رادعة يتخذها النظام التركي.
وكان وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، قد أعلن، الإثنين، أن تركيا سجلت 1610 حالات إصابة بفيروس كورونا، كما ارتفعت الوفيات بها إلى 168 شخصا
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