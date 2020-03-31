شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليابان تحث مواطنيها على عدم السفر إلى 73 بلدا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 حث وزیر الخارجیة الیاباني توشیمیتسو موتیجي مواطني بلاده ،الیوم الثلاثاء ،على تجنب السفر غیر الضروري إلى 73 دولة في وقت تسعى فیه البلاد لكبح جماح وباء (كورونا المستجد - كوفید 19).

وقال موتیجي في مؤتمر صحفي "ھناك قلق شدید بشأن ضمان سلامة المواطنین الیابانیین بالخارج حیث شددت العدید من الدول ضوابط الحدود والقیود محلیا". Advertisements وأضاف "ما لم تكن ھناك ظروف استثنائیة أنصح الناس بتعلیق السفر للخارج". وادرجت وزارة الخارجیة الیابانیة الولایات المتحدة والصین وكوریا الجنوبیة على قائمة تحذیر السفر من الفئة الثالثة. وقال موتیجي"إن الیابان تعتزم فرض حظر على دخول الأجانب القادمین من تلك الدول".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تحث مواطنيها على عدم السفر إلى 73 بلدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.