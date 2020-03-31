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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليابان تحث مواطنيها على عدم السفر إلى 73 بلدا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
حث وزیر الخارجیة الیاباني توشیمیتسو موتیجي مواطني بلاده ،الیوم الثلاثاء ،على تجنب السفر غیر الضروري إلى 73 دولة في وقت تسعى فیه البلاد لكبح جماح وباء (كورونا المستجد - كوفید 19).
وقال موتیجي في مؤتمر صحفي "ھناك قلق شدید بشأن ضمان سلامة المواطنین الیابانیین بالخارج حیث شددت العدید من الدول ضوابط الحدود والقیود محلیا".
وأضاف "ما لم تكن ھناك ظروف استثنائیة أنصح الناس بتعلیق السفر للخارج".
وادرجت وزارة الخارجیة الیابانیة الولایات المتحدة والصین وكوریا الجنوبیة على قائمة تحذیر السفر من الفئة الثالثة.
وقال موتیجي"إن الیابان تعتزم فرض حظر على دخول الأجانب القادمین من تلك الدول".
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