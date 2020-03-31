مياه الجنوب: حالة طوارئ لتأمين المياه لمراكز الحجر للوافدين

أعلنت "​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​"، وبتوجيهات من المدير العام للمؤسسة وسيم ضاهر، ​حالة الطوارئ​ على مستوى فرق الصيانة في كافة الدوائر لتأمين امداد كافة مراكز الحجر الصحي والمراكز الصحية في الجنوب ب​المياه​.

وباشرت الفرق الفنية صباح اليوم العمل على تأمين امداد فندق المونتانا في بلدة المروانية بالمياه. وتم اختيار هذا الفندق للحجر الصحي، وبدأ العمل على تجهيزه لاستخدامه للوافدين من بلاد ​الاغتراب​، ضمن خطة ​وزارة الصحة​ لاستيعاب اللبنانيين العائدين من الخارج.

وكانت المؤسسة قد قامت بتجهيز فرق الصيانة بالمعدات والملابس الخاصة، وتستكمل اجراءاتها لتأمين كميات مناسبة من أطقم ppe التي تحتاجها لدخول مراكز العزل والحجر والمراكز الصحية للقيام بأعمال الصيانة الطارئة.

واكد ضاهر "جهوزية مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لتزويد كافة مراكز الحجر الصحي والمراكز الصحية الاخرى بالمياه"، واضعا "امكانات المؤسسة بتصرف وزارة الصحة والجهات العاملة على مكافحة انتشار فيروس "كورونا".