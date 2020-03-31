فضل الله دعا البلديات للتأكد من تحويل مستحقاتها من الاتصالات

وزع مكتب النائب ​حسن فضل الله​ نسخة من القرار المشترك لوزيري المالية ​غازي وزني​ والداخلية ​محمد فهمي​ الذي ينص على دفع مستحقات ​الاتصالات​ للبلديات. ودعا هذه ​البلديات​ الى "التأكد من تحويل مستحقاتها إلى ​المصرف المركزي​ لإستيفائها أو مراجعة الجهات المعنية للحصول على هذه المستحقات بما يساعدها على القيام بمهامها في هذه الظروف للتصدي لوباء ​كورونا​".

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