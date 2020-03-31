وجه محافظ النبطية القاضي ​محمود المولى​ تعميما الى قائمقاميات وبلديات واتحادات بلديات ​محافظة النبطية​ جاء فيه: "عملا بمبدأ التكافل والتعاضد الاجتماعي ونظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث ان عددا كبيرا من المواطنين اصبح بلا عمل أو مدخول، يطلب منكم الطلب الى اصحاب ​المولدات​، بما فيها ​البلديات​ التي تدير هذا المشروع في بلداتها، الاخذ في الاعتبار الاوضاع الاقتصادية الصعبة ومراعاة ذلك عند استيفاء رسوم الاشتراكات في المولدات خلال هذه الفترة، بحيث لا تتجاوز كلفة التشغيل ومن دون أرباح".

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كانت هذه تفاصيل خبر تعميم للمولى بضرورة مراعاة أصحاب المولدات الأوضاع الاقتصادية للمواطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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