كشفت مصادر فلسطينيّة لـ"النشرة"، أنّ "اجتماعًا مصغّرًا عُقد في سفارة دولة فلسطين في بيروت، من أجل بحث تفاصيل المساعدة الماليّة الّتي وصلت إلى وكالة "الأونروا" في لبنان والبالغة خمسة ملايين دولار أميركي، وآليّة توزيعها على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بمختلف مخيّماتهم وتجمّعاتهم ومناطقها؛ بهدف تخفيف معاناتهم في ظلّ انتشار فيروس "كورونا" وارتفاع نسبة البطالة".
وأوضحت أنّه "شارك في الاجتماع سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، مدير وكالة "الأونروا" في لبنان كلاودي كودورني، أمين سر "تحالف القوى الفلسطينية" في لبنان ممثّل "حركة حماس" أحمد عبد الهادي، وأمين سر فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" مسؤول "حركة فتح" فتحي أبو العردات، حيث جرى البحث مطوّلًا في كيفيّة توزيع المساعدة الماليّة، وسط تقديرات أنّها لا تكفي كلّ أبناء الشعب الفلسطيني، ما يستلزم تأمين مبلغ مليوني دولار إضافيَّين؛ فجرى الاتفاق على مهلة أيام قليلة لبحث الأمر مع المرجعيّات الفلسطينيّة وإمكانيّة المساهمة في تأمينه".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إجتماع بسفارة فلسطين بحث بآلية توزيع مساعدة مالية وصلت للأونروا بـ5 ملايين دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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