النشرة: إجتماع بسفارة فلسطين بحث بآلية توزيع مساعدة مالية وصلت للأونروا بـ5 ملايين دولار

كشفت مصادر ​فلسطين​يّة لـ"النشرة"، أنّ "اجتماعًا مصغّرًا عُقد في سفارة دولة فلسطين في بيروت، من أجل بحث تفاصيل المساعدة الماليّة الّتي وصلت إلى وكالة "الأونروا" في ​لبنان​ والبالغة خمسة ملايين دولار أميركي، وآليّة توزيعها على ​اللاجئين الفلسطينيين​ في لبنان، بمختلف مخيّماتهم وتجمّعاتهم ومناطقها؛ بهدف تخفيف معاناتهم في ظلّ انتشار فيروس "كورونا" وارتفاع نسبة ​البطالة​".

وأوضحت أنّه "شارك في الاجتماع سفير دولة فلسطين في لبنان ​أشرف دبور​، مدير وكالة "الأونروا" في لبنان كلاودي كودورني، أمين سر "تحالف القوى الفلسطينية" في لبنان ممثّل "​حركة حماس​" ​أحمد عبد الهادي​، وأمين سر فصائل "​منظمة التحرير الفلسطينية​" مسؤول "​حركة فتح​" ​فتحي أبو العردات​، حيث جرى البحث مطوّلًا في كيفيّة توزيع المساعدة الماليّة، وسط تقديرات أنّها لا تكفي كلّ أبناء ​الشعب الفلسطيني​، ما يستلزم تأمين مبلغ مليوني دولار إضافيَّين؛ فجرى الاتفاق على مهلة أيام قليلة لبحث الأمر مع المرجعيّات الفلسطينيّة وإمكانيّة المساهمة في تأمينه".