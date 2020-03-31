ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، أنّ "​بلدية شبعا​ اتّخذت قرارًا أعفت بموجبه رسم الإشتراك في ​المولدات​ الكهربائية عن شهر آذار الحالي، نظرًا للأوضاع الاقتصاديّة الصعبة، في ظلّ ​الحجر المنزلي​ لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: بلدية شبعا قررت إعفاء رسم الإشتراك بمولدات الكهرباء عن آذار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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