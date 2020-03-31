العاملون في MEA و LAT سيتقاضون اجورهم من دون اي حسم او اقتطاع

طمأن اتحاد نقابات النقل الجوي في لبنان، في بيان اليوم، العاملين في قطاع النقل الجوي وخصوصا طيران الشرق الأوسط MEA، الشركة اللبنانية للنقل الجوي LAT، الى أنهم سيتقاضون أجورهم من دون أي حسم او إقتطاع.
وتقدم الاتحاد "بجزيل الشكر والإمتنان الى رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت ومدير الشركة اللبنانية للنقل الجوي سعد الاسعد، على تفهمهم وشعورهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه العاملين في هذا القطاع وحفظ حقوقهم الوظيفية والمادية"، داعيا "جميع الشركات وأصحاب العمل الى أن تحذو حذوهم في شعورهم الوطني والانساني تجاه العمال وعائلاتهم واحتياجاتهم في ظل الغلاء الفاحش، فالرجال تظهر معادنهم في الأزمات".
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