الجالية اللبنانية في غامبيا ألفت لجنة طوارئ لمواجهة أزمة "كورونا"

أعلنت الجالية ال​لبنان​ية في ​غامبيا​، أنّ "نظرًا للأوضاع الطارئة الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد (19-COVID)، عُقد اجتماع طارئ بيئي، شارك فيه القنصل الفخري في بانجول حسيب المصري مع أفراد الجالية اللبنانية، حيث تم التداول في كيفيّة مواجهة هذه الأزمة العصيبة المستجدة وطرق معالجتها حسب الإمكانيّات المتاحة".

ولفتت في بيان، إلى أنّه "تمّ تأسيس لجنة طوارئ مؤلّفة من: السفير سامي حداد، القنصل الفخري حسيب المصري، علي طرابلسي، هلا الشمعة، طوني بنا، بشار أيوب، جعفر القرا، حيدر شومان، زياد الخشن وشربل حبيقة"، موضحةً أنّ "دور اللجنة يكون محدّدًا في أمور عدّة، أهمّها:

- تأمين ​الأدوية​ الطارئة والمعدّات اللّازمة والمكان المطلوب إذا ما دعت الحاجة لذلك.

- تقديم مساعدات ماليّة أو عينيّة للمحتاجين من أفراد الجالية طيلة مدّة الأزمة.

- العمل على تقديم مساعدات ماليّة أو عينيّة للمعوزين من الشعب الغامبي الكريم.

- تأليف لجنة ميدانيّة فرعيّة تغطّي مساحات تواجد الجالية في غامبيا، لتلبية احتياجاتها الضروريّة المتنوعة، حسب ما يلي:

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- منطقة FAJARA:7333300.

- منطقة SECTION -M 7777776 - 9991999

- منطقة KOTU: 770900

- منطقة BIJLLI: 7799799

- عند الضرورة إجلاء المحتاجين صحيًّا أو العالقين الراغبين بالسفر إلى لبنان (عند موافقة ​الدولة اللبنانية​ على هذا الاجراء) وستكون الأولويّة للحالات الصعبة والحرجة".

وأعربت الجالية عن أملها من أصحاب المحال والمؤسسات التجارية "الإلتزام بدفع رواتب العاملين لديهم بغضّ النظر عن الأوضاع القائمة، وذلك لضرورة التكافل مع الأخوة من الشعب الغامبي"، راجيةً من الجالية "توخّي الحيطة والحذر والتقيّد بالإجراءات المطلوبة الّتي حدّدتها السلطات الغامبية من دون أي إثارة للهلع والفزع".