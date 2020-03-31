درويش: البعض يمارس المناكفات السياسية رغم هول ما يحدث

اشار النائب ​علي درويش​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "‏للأسف ما زال البعض يمارس المناكفات السياسية رغم هول مايحدث وكأنه من كوكب آخر في وقت وجب ان يكون تأمين حاجات الناس أولوية وكل ما عدا ذلك هو خارج السياق.‏ كما ان على ​الدولة​ الإسراع في امداد المواطنين ب​المساعدات الغذائية​ خارج الروتين التقليدي لأننا في ظروف استثنائية لا تحتمل التأخير".

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